C朗入波都冇用　祖記創近10年最差成績

周日(28日)凌晨意甲爆出冷門，班霸祖雲達斯即使有巨星C朗入波先開紀錄，但作客仍然被維羅納逼和1比1，近3場聯賽第2次失分。祖雲達斯今季意甲23場只取得46分，創下近10年聯賽同期最差成績，恐怕無力衞冕。

開波7分鐘，祖雲達斯幾乎先失守，維羅納後衞法拉奧尼近門頭槌飛頂，祖記門將施捷斯尼撲到之後，再中柱彈出。

換邊後初段，祖雲達斯先開紀錄，費達歷高基艾沙橫傳，C朗後上撞射入網，取得今季聯賽第19個入球。不過，踢到77分鐘，維羅納中場達高拿索域傳中，安東連巴拿克頂入扳平1比1。

踢到85分鐘，維羅納更幾乎反勝，貢獻助攻嘅達高拿索域左路個人突破，殺入禁區勁射，僅被施捷斯尼托出底線，祖雲達斯唔使輸都算好彩。賽後祖記教練派路指球員有疲態，亦唔夠球員輪換，踢到比賽後段，令到維羅納有機可乘。

包括盃賽在內，祖雲達斯近5場比賽只有1勝，並創下自2010/11年球季之後，聯賽同期最差成績，該季祖記頭23場聯賽只有35分，最終僅排第7位。