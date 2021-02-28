英超8點早場！一齊睇李城爆廠

英超周日晚(28日)頭場矚目戰，李斯特城主場鬥褪色豪門阿仙奴。李斯特城啱啱喺歐霸盃出局，令佢哋更專注保住聯賽前4席位；阿仙奴近期聯賽成績低迷，同前列球隊差距愈拉愈遠，今場造訪近4場聯賽主場錄3勝嘅「狐狸」，睇怕唔夠砌，平手盤捧主隊為妙。（Now 621周日晚8時直播）

李斯特城喺羅渣士執教下，球隊踢法機動，有前有後，以往過於依賴前鋒占美華迪數胡，但今季逐漸踢出豪門風格，占士麥迪臣、哈維班尼斯及泰利文斯等中場大熟大勇，今季並曾擊敗曼城、熱刺、利物浦、車路士及今仗對手阿仙奴5支傳統Big 6，目前力守英超三甲席位唔係靠運。

「狐狸」近期聯賽走勢強勁，近4場聯賽獲3勝1和不敗，單計近4場主場亦有3勝，包括擊退車路士及利物浦，威力強勁。

阿仙奴今季聯賽成績持績低迷，對上5場聯賽只有1勝1和3負，「兵工廠」目前喺阿迪達領導下進入重建期，無論戰術同排陣都要慢慢建立，加上新援馬田奧迪加特明顯未融入，作客李斯特城難免被睇低。而且佢哋剛於歐霸盃以3比2險勝賓菲加晉級16強，激戰過後體力消耗極大，隨時對今仗表現有所影響，李斯特城主場唔使讓波，平手盤千祈咪錯過。

直播表

周日1:05pm 澳職 FC悉尼 Vs FC麥克阿瑟

無綫85台

周日7:30pm 意甲 森多利亞 Vs 阿特蘭大

Now 638、有線654、有線614、無綫myTV Gold 301

周日8:00pm 英超 李斯特城 Vs 阿仙奴

Now 621

周日8:00pm 英超 水晶宮 Vs 富咸

Now 622

周日9:00pm 西甲 切爾達 Vs 華拉度列

Now 632

周日10:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼

Now 621

周日10:00pm 意甲 國際米蘭 Vs 熱拿亞

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 費倫天拿

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 貝迪斯

Now 632

周一0:30am 英超 車路士 Vs 曼聯

Now 621、611

周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 賓尼雲圖

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周一1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 艾爾切

Now 632

周一3:15am 英超 錫菲聯 Vs 利物浦

Now 621