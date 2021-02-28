拜仁「滿血」回歸大勝　賀創會121周年

拜仁慕尼黑「滿血」回歸，2位主將湯馬士梅拿、基拿比戰勝傷病復出，喺周六(27日)深夜德甲，主場以5比1大勝科隆，正好成為球會創立121周年紀念日最佳慶祝活動。

2月27日係拜仁慕尼黑「生日」，全隊球員今場都特別落力，開波18分鐘，祖普莫亭近門頂入打開紀錄。跟住輪到羅拔利雲度夫斯基表演，輕鬆射成2比0，呢位波蘭國腳換邊後再建一功，今季德甲已經有28球進帳，好大機會可以打破德國名宿梅拿創造嘅單季德甲入40球紀錄，至於科隆只能靠艾耶斯史基尼破蛋。

除咗羅拔利雲度夫斯基大勇之外，另1位進攻主力基拿比傷愈，今場後備上陣，立即梅開二度。至於早前確診新冠肺炎嘅湯馬士梅拿今場亦後備上陣復出，而且只係上陣30秒就助攻羅拔利雲度夫斯基入波，狀態完全冇受到病毒影響。

另外，拜仁中場哥列斯卡今場上演助攻「帽子戲法」，中場前球員狀態非常勇猛，拜仁大勝將陸續有來。