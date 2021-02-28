港超聯　達施華起孖！天水圍飛馬挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）頭場戲碼，經歷「保險金」風波後上訴得直的天水圍飛馬，靠達施華下半場個人梅開二度，以2比0擊敗標準流浪，聯賽取得2連勝之餘，亦成功打破對手聯賽不敗金身。

在今季沒有球會揀選香港大球場為主場下，今場港超是自上季煞科東方龍獅對富力R&F一役以後，首次在大球場作賽。賽前聯賽保持不敗的標準流浪，今場率先搶攻，6分鐘 ，林學曦接應姚左路傳中，力壓天水圍飛馬守將衝頂，被梁興傑接實。其後再有鍾昇霖的頭槌，被梁興傑僅僅碰到彈中門楣。其後天水圍飛馬開始製造似樣埋門機會，23分鐘先有基斯的撞射被奧利斯輕鬆沒收，再有山度士的攻門，同樣未能威脅奧利斯。34分鐘，林學曦右路畀到禁區頂的林嘉緯，後者起左腳遠射，可惜未能命中目標，半場前雙方都未能打開紀錄。

易邊再戰，天水圍飛馬主動搶攻，50分鐘，達施華右路找到缺口突破，殺入禁區窄位起腳，被奧利斯撲出。其後雙方繼續嘗試組織攻勢，可惜頻頻出現傳球失誤，令比賽再度陷入膠着，68分鐘，孫銘謙一個轉身後左路殺落底線傳中，可惜被標準流浪守將解圍。74分鐘，天水圍飛馬終於靠一次反擊機會打破僵局，謝朗軒左路傳中，尾柱的達施華從後殺到，第一時間撞入，為球隊取得1比0領先優勢。落後的標準流浪，換入播磨浩謙及鄧子均加強進攻，但反撲未果，反被天水圍飛馬趁後防空虛再下一城，86分鐘，山度士交出直線，達施華接應單刀赴會，面對奧利斯冷靜射成2比0。最終天水圍飛馬亦將2球優勢維持到最尾，取得聯賽2連勝。

賽後天水圍飛馬主教練郭嘉諾，對球隊全取3分感到高興，但認為可以落場比賽更值得開心：「我頭先突登走埋去Philip哥（標準流浪總監李輝立）度，多謝佢哋幾間球會，協助我哋同愉園；我覺得對球迷同對手嚟講，我哋踢一場最好嘅波，係對本地球壇最好嘅交代。」

過去一周，天水圍飛馬一度因「保險金」風波而被判禁賽，去到周六（27日）才獲足總通知今日比賽可以如期舉行，「嘉諾Sir」形容自己過去幾日心情起起伏伏：「好耐未試過自己要做心態調整，對我嚟講今季喺飛馬嘅事情都幾多，我好想專心去教波，但有好多唔同嘅因素影響到我，好希望嚟緊可以專注喺球隊，盡我教練嘅責任，去贏好每場波，向老闆同球迷交代。」

至於標準流浪球員謝偉俊，就認為球隊失利要歸咎於球員大意：「一個唔小心，漏咗啲身後波，畀對手一個過頭波就輸咗反擊。」由於兩位巴西攻擊手祖連奴及亞加斯圖今場齊齊因傷缺陣，標準流浪只能派出全華班攻擊線應戰，謝偉俊承認進攻火力有所減弱，難免影響球隊實力。