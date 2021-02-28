港超聯　「超援」達施華發功：多謝法比奧

早前因為「保險金」事件而一度被禁賽的天水圍飛馬，周六（27日）上訴得直並解禁，周日（28日）如期出戰迎擊標準流浪，憑達施華梅開二度全取3分。這名巴西外援賽後難掩興奮之情，更對同鄉法比奧大表感激。

天水圍飛馬在過去這段時間剛經歷了峰迴路轉的一周，因為未有如期繳清保險款項，被紀律委員會敕令禁賽7天。惟於禁令生效前繳清，終在周六（28日）的上訴委員會中獲判撤銷禁令，可以如期出戰這場對標準流浪的聯賽。而球隊亦不負所望，憑達施華起孖，以2比0輕取標準流浪。

這名征戰過巴甲聯賽的球員，賽後透過同鄉法比奧翻譯下受訪指，對兩度建功感高興，但更重要是助球隊贏波。達施華是天水圍飛馬季初引入的「超援」之一，惟停擺前因為水土不服而狀態欠奉，而可謂當時最「貨不對辦」的一位。「最初需要時間適應一個完全唔同嘅環境，認識新隊友同提升體能，仲有完成2星期檢疫後，練咗只有1星期就要比賽，第一場比賽狀態完全唔夠fit。」達施華謂。

惟聯賽停擺逾兩個月後，這名踢過彭美拉斯、高士路等巴甲名門的外援，彷如脫胎換骨，狀態大勇，繼上仗對傑志射入一球後，今役再度成為關鍵球員，連建兩功助球隊取得寶貴3分。他解釋表現回勇的原因：「球季停咗，我哋趁機會提升體能同狀態，而且外援之間住埋同一幢大廈，有機會建立友誼，互相幫助。」他更指陣中老大哥法比奧是令他能提升狀態的主因：「法比奧係『香港通』，知道晒呢度所有嘢，好多謝佢幫到我哋咁多！」