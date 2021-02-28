車路士完美防線　圍困紅魔鬼

周一(3月1日)凌晨英超爆發「藍紅大戰」，「藍戰士」車路士主場硬撼「紅魔鬼」曼聯。車仔自新帥杜曹接手後，防守演出固若金湯；曼聯近期聯賽頻頻失分，而且有保羅普巴等主將受傷唔敢冒進，何況佢哋近期客場初段都穩打穩紮，半場和不妨再追。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

車仔由新帥杜曹領軍後，最大變化係改用3人防線，佢帶隊頭6場聯賽亦取得4勝2和，僅失2粒，對手中龍埋門只有10次，場均僅得1.7次，證明「杜Sir」採用傳控打法，的確令對手難以製造進攻機會，同時減少防線所受嘅壓力。

「杜Sir」上車時間尚短，立即止住跌勢已經好叻仔，但好難一下子將所有嘢灌輸畀球員，尤其係車仔徒有控球優勢，進攻效率始終一般，呢6場聯賽只入8粒，其中有3球更係12碼，明顯進攻侵略性不足，上場聯賽逼和修咸頓1比1之役，末段更將下半場後備入替嘅翼鋒赫臣奧杜爾換走，可見「杜Sir」堅不滿，加上上周中歐聯16強首回合「作客」馬體會激戰下險勝1比0，未回得切氣隨時踢得更謹慎。

季中一度殺上榜首嘅曼聯，上輪雖然順利擊敗紐卡素，但其實近8場聯賽只贏3仗，包括輸畀弱旅錫菲聯，對西布朗亦只能賽和執番1分，難怪被榜首曼城甩開，只領先今仗對手車仔6分，若然今場有乜閃失，連前4位置都唔穩陣，佢哋陣中仲有卡雲尼、麥湯米尼、保羅普巴及丹尼爾占士等傷兵，只靠般奴費南迪斯單天保至尊，容易被盯死。

雖然曼聯今季12場聯賽作客，取得8勝4和不敗佳績，但單計近6場作客僅得2勝4和，全開半場和，氣勢難與頭6場客場贏晒嗰陣相提並論，預計今場會先求穩陣，捧半場和更上算。