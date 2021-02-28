港超聯　尼迪利告別戰起孖　理文KO晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）壓軸戰，晉峰於旺角大球場硬撼理文，結果理文憑今場獻出告別戰的法國射手尼迪利，以及後備入替的金承龍，各自梅開二度，以5比1輕取晉峰，取得聯賽首勝。

力爭今季聯賽第一勝的理文，今場賽前公布尼迪利掛靴的消息，這位法國前鋒亦被派正選出戰，擔任箭頭人物。比賽開局，晉峰曾嘗試組織攻勢，惟未能創作出具威脅攻勢，相反理文站穩陣腳後，攻勢一發不可收拾，17分鐘，曾仲楠後場控球失誤，尼迪利得球後，推順起腳得手，為理文先拔頭籌。24分鐘，基華尼頓禁區內被艾拔簡勞踢跌，球證直指12碼，巴西人沒有貪功，將操刀機會讓給尼迪利，法國射手一蹴而就，幫助理文領先至2比0。完半場前補時階段，基華尼頓扭過曾仲楠及門將林駿杰射入空門，理文帶着3球優勢入更衣室。

下半場初段，晉峰羅俊仁曾有過起腳機會，可惜未能命中目標。隨後理文在57分鐘，換下今場梅開二度的尼迪利，入替的金承龍非常爭氣，上場僅僅1分鐘，就靠一次單刀機會，為理文擴大領先優勢至4比0。62分鐘，今場不斷衝擊晉峰防線的基華尼頓，禁區內上演車身窩利，姿勢分滿分，但就被被林駿杰撲出。臨完場前90分鐘，晉峰博得12碼機會，卡爾特納操刀射入，為球隊破蛋。補時階段，基華尼頓左路落底傳中，尾柱的金承龍頭槌頂入，為理文埋齋。最終理文以5比1擊敗晉峰，成功取得聯賽首勝。