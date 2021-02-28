港超聯　完美告別！尼迪利急流勇退

今場對晉峰的港超賽事前，理文公布陣中36歲前鋒尼迪利即將掛靴的消息，此子在比賽中獻出告別戰之後，將結束其18年職業球員生涯。這位法國射手今場非常爭氣，用兩個入球完成自己職業生涯最後探戈，向球迷道別，賽後他亦分享自己對退役的感受。

「我會番到祖國，陪伴屋企人，冇錯，我好大機會繼續打高爾夫。」問及掛靴後的打算時，這位在足球場外酷愛高爾夫球運動的法國人如此答道。雖然已經36歲，但尼迪利一直保持上佳比賽狀態，因此對於法國人選擇在這個時刻作出退役的決定，相信不少球迷都會感到驚訝，但這位法國人，表示這不是一時心血來潮的決定：「呢嗰（掛靴）唔係一日訓醒後突然作出嘅決定，我已經考慮咗幾嗰月。」

算上今仗，尼迪利今季上陣5次攻入4球，入球效率依舊高企，但他認為如今是適合時候與賽場作別：「喺我開始踢波嗰陣，我就希望可以急流勇退，唔想等到自己喺場上咩到做唔到，先至做呢嗰決定。」

被問及如何形容自己的球員生涯，尼迪利說道：「我咁勤力，就係為咗可以達到呢嗰水平，我去過咁多國家，去到邊我都入到波，一切都係因為我嘅努力，無論遇到咩事，我都唔會輕易放棄，呢嗰就係我職業生涯嘅關鍵。」他透露下周將離開香港，起行回國。