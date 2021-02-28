韋利安助攻起孖　反勝狐狸向達哥致敬

周日晚（28日）英超頭場，阿仙奴雖然收起隊長奧巴美揚等主力，但尼高拉斯比比、韋利安等副選大踢爭氣波，其中韋利安更兩番助攻，協助「兵工廠」作客反勝「3哥」李斯特城3:1，回報一直信任佢嘅主帥「達哥」阿迪達。

上周中歐霸戲劇性晉級嘅阿仙奴，之前5場聯賽僅1勝，今仗仲收起隊長奧巴美揚、布卡約沙卡等多名主力，改用尼高拉斯比比、韋利安等副選，而喺歐霸出局嘅「狐狸」李斯特城，繼續有「兵工廠剋星」占美華迪助陣，開波僅6分即由泰利文斯於右路突破射遠柱得手，協助李城極速先開紀錄。之後阿仙奴攞番主動權，39分鐘韋利安罰球傳中，其巴西同胞大衞雷斯攝到靚位頂入扳平，完半場前李城更有尼迪迪於禁區內犯手球，被罰12碼，拿卡錫迪操刀一針見血，半場反先2:1。

急於反撲嘅李城，下半場冇耐即有哈維班尼斯傷出，真係黑到冇朋友。禍不單行係於52分鐘，韋利安橫傳畀比比近門射成3:1，順利全取3分。

連同上周中歐霸反勝賓菲加3比2在內，韋利安近2仗交出3個助攻，呢位周薪高達22萬鎊嘅老將，自今季加盟後一直冇料到，上年12月未經球隊批准，擅自同老友去杜拜玩，事後主帥阿迪達冇鬧爆佢之餘，仲繼續有正選打，一度惹來隊友不滿，被粉絲嘲諷為「金章安」有特權。但韋利安因表現實在太差，早前被貶為後備，佢亦痛定思痛下，近期終於有貨交，最感安慰嘅，一定係成日為佢講好話嘅「達哥」喇。