高普或今夏離開利物浦　謝拉特接手

高普同謝拉特或會無縫交接

早前德國傳媒爆料高普明年夏天離開利物浦，接掌德國隊角逐卡塔爾世界盃決賽周，近日英國傳媒再爆料，指高普離開利物浦可能提前一年，亦即今年夏天離隊，繼任者就係眾望所歸嘅「神奇隊長」謝拉特。

高普被公認為利物浦史上最偉大領隊之一，對上兩季先後領軍奪得歐聯及英超冠軍，不過今季出現大批傷兵，成績大受影響，會方又未有按高普意願在冬窗收購合用中堅，德國傳媒早前報道，高普將於明夏離隊，接掌德國隊，但英國傳媒認為，高普離隊時間可能提前一年。

英國《鏡報》報道，高普離開利物浦嘅時間，將取決於德國隊今夏歐洲國家盃嘅成績，如果德國隊今夏戰績唔理想，領隊勒夫勢必被辭退，到時德國足總就會邀請高普接手，到時亦係高普離開利物浦嘅時候。

利物浦管理層對於高普去留早有默契，繼任者謝拉特亦準備隨時接手。「神奇隊長」今季帶領格拉斯哥流浪打得有聲有色，蘇超遠遠拋離對手，又提前鎖定歐洲賽資格，歐霸盃更殺入16強，最重要係佢喺利物浦嘅聲望唔會低過高普。