大聖爺起孖！熱刺炒般尼寸王續命

英超周日賽事，熱刺主場大開殺戒，以4比0大炒般尼，「大聖爺」加里夫巴利回巢後首次在聯賽梅開二度，兼送出1個助攻，隊長哈利卡尼及翼鋒盧卡斯莫拉建功，孫興民亦交出2助攻。熱刺贏波後終止聯賽2連敗，企穩第8位，距離前4相差6分。

熱刺今仗踢出球迷最期待畫面，4位攻擊球員哈利卡尼、孫興民、加里夫巴利及盧卡斯莫拉全部正選上陣，擺出全攻型陣式，並踢出預期表現，製造多次埋門，夠晒娛樂性。

開賽僅2分鐘，孫興民右路送出斜直線，加里夫巴利突破越位前柱接應快腳送入網窩，熱刺閃電開紀錄，亦為大勝揭開序幕。15分鐘另一攻勢，加里夫巴利助攻，哈利卡尼建功成2比0。熱刺火力全開，31分鐘盧卡斯莫拉門前得機，為球隊建功成3比0完半場。

55分鐘，加里夫巴利接應孫興民傳送，為熱刺射成4比0。熱刺4人攻擊組合到66分鐘拆夥，盧卡斯莫拉及加里夫巴利相繼被換出，由迪利阿里及拉美拿入替，改打穩守突擊，70分鐘孫興民一次單刀機會，被般尼門將尼克普比撲出底線。

熱刺今仗大勝，最難得係冇失波，一掃近期聯賽失利頹氣，被炒大熱嘅領隊「寸王」摩連奴暫時鬆一口氣。