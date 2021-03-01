曼聯悶和車路士　近6次對Big6全食白果！

周一(1日)凌晨英超「藍紅大戰」，曼聯作客同車路士踢成0比0平手，雖然繼續保持今季聯賽作客不敗身，但同榜首曼城嘅差距進一步拉開到12分。「紅魔鬼」今季表現大致上好穩定，不過面對同級對手嘅成績就唔多理想，今季7次對「Big 6」球隊未贏過，最近6場更加連1球波都入唔到，呢個羞家數據成為曼聯爭冠最大絆腳石。

兩隊經過周中歐洲賽事後，今場表現未見突出，主場出擊嘅車路士佔有較多攻勢，但真正入肉埋門其實好少，赫臣奧杜爾曾經疑似禁區內手球被VAR證實「清白」，佢喺右路嘅攻擊亦成為車仔最大威脅，曼聯就只有麥湯文尼射門比較有睇頭，最終兩隊悶和0比0完場。

和波可以話係兩敗俱傷，車路士未能把握前列失分機會重返前4，曼聯亦進一步被曼城拋開。事實上，「紅魔鬼」今季最大問題係喺同級對手身上贏唔到波，至今7次對面「Big 6」仲未贏過(見表)，除季1比6慘敗熱刺入過波之外，近6場「Big 6」對決全交白卷，當中包括5場0比0。

曼聯領隊蘇斯克查批評球證判決，認為赫臣奧杜爾嘅手球係明顯12碼，：「嗰球係12碼，自從有人談論曼聯有好多12碼之後，我哋開始拎唔到應得嘅12碼，呢件事值得關注。其他領隊試圖影響球證，我相信佢哋唔會被影響到，但我對今場判決仍然好驚訝。」

【曼聯今季對「Big 6」成績】

21年3月 客和 車路士 0比0

21年1月 客和 阿仙奴 0比0

21年1月 客和 利物浦 0比0

20年12月 主和 曼城 0比0

20年11月 主負 阿仙奴 0比1

20年10月 主和 車路士 0比0

20年10月 主負 熱刺 1比6