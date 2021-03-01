利物浦結束連敗噩夢　鍾斯入波獻艾利臣

衛冕嘅利物浦經歷英超4連敗後，周一(1日)凌晨作客2比0擊敗包尾的錫菲聯，有「新謝拉特」之稱嘅居迪斯鍾斯今場入波成功最大功臣，佢賽後更將入球獻畀隊友艾利臣比加剛去世嘅爸爸，令呢場勝仗更具意義。

利物浦今場繼續殘陣出戰，門將艾利臣比加因爸爸過身未有參戰，不過面對實力有限嘅錫菲聯仍能控制戰局，如果唔係錫菲聯門將蘭斯達爾上半場連環撲救，利物浦一早已經開紀錄。「紅軍」今場去到48分鐘，由居迪斯鍾斯禁區內抽射破網，成為自2014年嘅史達寧後，最年輕為利物浦喺英超作客入波球員(20歲零29日)。踢到64分鐘，羅拔圖法明奴射門省中堅恩白賴仁入波，利物浦靠呢個「烏龍波」贏到2比0，呢個入波亦係利物浦喺英格蘭頂級聯賽第7,000球，成為愛華頓(7,108球)之後第2支達到呢個里程碑嘅球會。

利物浦重響勝鼓後，依家只落後排第4位嘅韋斯咸2分，踢出水準大有機會殺入前4，今場贏波功臣居迪斯鍾斯，賽後就話要將入波獻畀艾利臣比加爸爸：「呢段時間對我同埋球隊都係非常艱難，如果我個兄弟艾利臣比加睇到，呢個入波係獻畀你同爸爸，以及你嘅家人。利物浦今場表現好好，我哋要重新出發。」