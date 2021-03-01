曼聯12碼爭議　球證自爆「唔想成話題」

曼聯作客0比0打和車路士一仗，全場戰況欠缺激情，唯一火花就係上半場嘅爭議12碼事件，當時赫臣奧杜爾同格連活特禁區內爭波，赫臣奧杜爾高舉嘅右手疑似掂波，不過球證艾維爾去場邊睇完重播後，認為唔係12碼引嚟嘩然。據聞艾維爾仲食咗「誠實豆沙包」，比賽期間自爆唔判12碼，係因為唔想呢件事成為話題。

曼聯後衛勞基梳爾賽後爆料：「我當時第一眼就見到手球，但唔肯定係赫臣奧杜爾定格連活特，我唔知點解VAR要查，但佢哋暫停比賽就明顯認為係12碼，我甚至聽到球證同哈利馬古尼講『如果我話係12碼，賽後肯定會引嚟很大議論』。我唔明白發生咩事，當時我哋進攻緊，如果唔係12碼，點解要暫停破壞我哋個進攻？」

事實上，著名英超前球證卡頓保亦都表示：「我對呢個判決好驚訝，VAR認為球證錯過咗一個明顯嘅12碼，所以畀機會佢再去場邊翻睇，球證睇嘅影片角度同所有人都一樣，點解佢唔判12碼係一個謎。」至於車路士領隊杜曹就有另一睇法：「點解VAR要介入？紅衫球員(格連活特)先用手掂波，VAR竟然要查？好慶幸球證冇判12碼。」