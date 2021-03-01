「聖人」未頹完　愛華頓今晚想點就點！

英超獨腳戲，愛華頓主場迎戰修咸頓，「拖肥糖」愛華頓上場「默西賽德郡打吡」作客擊敗利物浦，表現令人驚喜。不過，要留意愛華頓主場表現欠佳，近5場聯賽主場僅有1和4負，不宜高估。考慮到愛華頓近5場聯賽主場，有4場總入球係2球或以下，加上對手修咸頓積弱已久，預料難以對「拖肥糖」防線構成太大威脅，首選中位數2.5球嘅入球細。（Now 621周二凌晨4時直播）

愛華頓上場英超打破宿命，近22年首次聯賽作客擊敗利物浦，除咗因為紅軍陷入低潮之外，亦同「拖肥糖」今季表現反傳統有關。睇番愛華頓今季作客成績遠勝主場，12場聯賽主場只取得14分，反而12場作客卻有26分。因此，就算佢哋上場作客贏到勁敵利物浦，唔代表今場返回主場可以延續強勢。

至於修咸頓踏入2021年之後，表現急轉直下，自從爆冷1比0小勝利物浦之後，就好似中咗魔咒，演出嚴重走樣，近8場聯賽錄得1和7負劣績，同埋近5場聯賽作客有4場未能取得入球，包括同護級球隊富咸打和0比0。

丹尼艾格斯腳風唔順

首席射手丹尼艾格斯腳風非常唔順，近9次為修咸頓上陣，只有2球進帳。修咸頓最強武器都失靈，更加唔好奢望佢哋可以入到愛華頓波。以修咸頓近6次作客愛華頓，有4次總入球係2球或以下嘅走勢，入球細值得追捧。

名家：Mic少

2球或以下 80%

愛華頓近5場主場聯賽總入球統計