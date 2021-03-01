足總辦FIFA電競選拔　揀香港代表出征丹麥

2021年電競足球世界盃（FIFAe Nations Cup 2021）將於今年8月在丹麥舉辦決賽，香港足球總會（HKFA）亦響應國際足協的邀請，聯同香港電競總會（ESAHK）及數碼港，合辦香港電競足球賽，希望選拔出香港代表隊成員出戰今屆賽事。主辦機構周一（1日）於數碼港商場電競場地舉辦啟動禮及記招交代詳情，並獲香港體育專員楊德強，以及足總副主席兼電競委員會主席霍啟山等嘉賓出席。

FIFA是近年時下最受歡迎的一款足球電競遊戲，FIFAe Nations Cup 2019首次於英國舉辦，今年國際足協將這項電競賽變成國際公開賽事，意味本地遊戲愛好者可以透過官方舉辦的比賽，取得代表香港出戰的機會。霍啟山就認為今次足總有份籌辦選拔港隊成員，對推動本地電競及足球運動有積極意義：「通過足球加電競，同埋呢項比賽，我哋希望令更多年輕人關注足球發展。」

香港電競總會創會會長楊全盛先生，表示自己過去有多次舉辦類似賽事的經驗，他預計今次賽事，能夠吸引500至1000位活躍於FIFA遊戲的選手參戰。和以往FIFA電競比賽一樣，今次公開選拔賽同樣分為Xbox及PS4兩個遊戲平台進行，最終會選出4位正選選手（每個平台各兩位）及一名後備選手，角逐最高殊榮，楊全盛透露選拔賽獎金獎品總值超過30萬港元。

啟動禮上，亦邀請香港五人足球代表李嘉進及和陳懷志，以及香港女子足球代表袁凱狄及李穎欣，即場進行FIFA示範賽。其中過往曾於電競比賽中奪冠的陳懷志，坦言自己已經報名參加今次選拔賽，亦分享自己的參賽經驗：「其實香港有實力嘅電競選手，喺亞洲嚟講都唔算差，但比起歐洲（選手）就會有一段距離，歐洲對手更強，競爭會大好多。」他認為今次正式有香港隊選拔，有助提升認受性。有關賽事及選拔賽報名的更多詳情，可以上足總官網查詢。