中超冠軍財困散班　下一步燒埋國米？

上季中超冠軍江蘇蘇寧易購因為母公司蘇寧控股集團陷入財困，導致球會資金鏈斷裂，日前終於捱唔住，宣布停止運作。

火燒連環船，有傳同樣由蘇寧控股集團做大股東嘅意甲勁旅國際米蘭亦可能面臨被賣盤嘅命運，國米現時排意甲榜首，好有機會捧盃，莫非同「細佬」江蘇蘇寧易購一齊中咗「冠軍散班魔咒」?

江蘇蘇寧易購上年喺欠薪情況下，仍然奪得中超冠軍及中國足協盃亞軍。不過，由牛年開始，球隊已經處於「無人駕駛」，冇教練、冇外援、冇轉會，最終宣布停止運作。

蘇寧控股集團老闆張近東早前發表新春拜年講話，表示要聚焦零售主航道，該砍的砍、該關的關，足球明顯唔係集團主業，所以繼江蘇蘇寧易購散班之後，有傳蘇寧控股集團可能會賣埋手上持有嘅近70%國際米蘭股權。

不過，國際米蘭屬於國際球壇名牌，加上有望奪取今季意甲冠軍，蘇寧控股集團未必會咁易放手。意大利《米蘭體育報》亦指短期內，國米應該唔會受影響。

國際米蘭2016年被蘇寧收購後，有大水喉射住，近年頻頻增兵，包括用8,000萬歐元向曼聯收購前鋒盧卡古，一旦蘇寧閂水喉，甚至出售球星節省成本，國米前途肯定唔樂觀。