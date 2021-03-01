亞協盃　香港奪Ｊ組主辦權，不過........

亞洲足協（AFC）周一（1日）於官網確認，香港獲得「亞協盃」J組賽事的主辦權，同組除了有東方龍獅及理文兩支港超球隊之外，還有中華台北代表臺南市FC，以及蒙古代表220體育會，分組賽有望於5月14至20日上演。但賽事最終能否在香港舉行，還須待足總與政府就檢疫安排進一步開會研究之結果。

AFC於早前宣布今屆「亞協盃」分組賽，將以賽會制形式舉行，並邀請各個參賽屬會，申辦分組賽主辦權。AFC官網就於周一公布各小組的主辦城市，其中香港獲得J組主辦權。東方龍獅總監兼主教練李志堅表示，剛剛收到足總方面的通知，聽到消息一刻感到欣喜，認為在香港主辦賽事，對本地球壇有沖喜作用：「好大意義，香港足球呢排先啱啱復賽，大家疫情又咁辛苦，突然間有啲咁嘅開心事，係好耐好耐都冇嘅嘢，尤其對東方龍獅上下職球員嚟講，都好開心。」他承認其他細節仍有待洽商，但作為東道主，一定會盡全力去做到最好。至於另一主角理文，會方在接受記者查詢時表示，由於尚未收到足總的正式通知，不適合在現階段作出回應。

足總主席貝鈞奇周一(1日)晚出席一活動時表示，對AFC的決定感到高興，個人十分希望賽事可以順利舉行。「對於申辦『亞冠盃』同『亞協盃』分組賽，早前民政事務局局長徐英偉入場睇波嗰陣，都表明咗會支持。當然足總上下都好想搞得成，可以畀迷入場支持主隊，不過依家疫情的確好多嘢要諗要好好安排，各方面要好好配合傾掂佢。」「貝主席」提到許多方面需要政府配合和支持，包括「賽事泡泡」、檢疫程序，以及豁免21日入境隔離等等，一有進一步消息，會盡快對外公布。