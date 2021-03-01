4連勝皇馬再出擊！今晚打殘蘇斯達

今晚西甲獨腳戲，由皇家馬德里主場迎戰皇家蘇斯達。皇馬雖然傷兵滿營下，反而愈戰愈勇，聯賽打出一波4連勝後，爭標仍未絕望，相反皇蘇啱啱喺歐霸盃出局，士氣受挫，造訪近7仗聯賽主場贏6場嘅「銀河艦隊」，凶多吉少，主勝有計。(Now 632周二凌晨4時直播)

皇馬傷兵眾多，在賓施馬及夏薩特等球星休養下，限米煮限飯反而踢出身價，近5場比賽全部贏晒，包括402分鐘保持清白之身，單計西甲更豪取4連勝，重燃奪冠希望，今仗主場出擊，梗係想乘勝追擊。皇家馬德里上周中歐聯16強首回合，作客以1比0擊敗阿特蘭大，艾斯高出任影子前鋒表現唔錯，今場更有馬些路、艾達米列達奧、費達歷高華維迪及奧迪奧蘇拿好番，令主帥施丹有更多人腳可調動，而且「銀河艦隊」今季主場演出極穩定，近7場聯賽主場取得6勝1負，等閒之輩好難偷到雞。

皇蘇撼「艦隊」例冇運行

皇蘇上周中亦進行歐洲賽，喺歐霸32強次回合作客曼聯和波，兩回合計輸0比4出局，而且比皇馬少1日休息，再次作客體能難免輸蝕。除此之外，皇蘇中場米基爾馬連奴今場因累積黃牌要停賽，令實力受削，加上佢哋今季作客成績亦唔可靠，對上12場作客賽事僅贏過3場，今仗難望搶分，寧買當頭起，一於捧皇馬主勝。

名家：法達斯維

皇家馬德里近7場聯賽主場成績

6勝 85.7%