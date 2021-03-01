【東體爭議】4場創造7球！巴利值得踢正選

加里夫巴利今季被皇馬外借去熱刺之後，曾經因為受傷及缺態，導致上陣時間比較少，甚至一度傳出同領隊摩連奴鬧不和。不過，呢位31歲威爾斯國腳上場英超2射1傳，踢出今季代表作，協助熱刺大勝般尼4比0。巴利近4次上陣已經創造7個入球，網民都認為佢值得佔據1席正選。

加里夫巴利上場英超梅開二度，並長傳畀哈利卡尼入波，係佢近5年首次1場比賽入2球及1次助攻。

事實上，加里夫巴利近期狀態相當唔錯，熱刺喺歐霸盃32強首回合作客大勝禾夫斯貝加4比1，佢射入1球及1次助攻，次回合亦射入1球。上輪英超熱刺1比2不敵韋斯咸，巴利後備上陣都貢獻1次助攻。

換言之，加里夫巴利近4次為熱刺上陣，合共創造7個入球，包括射入4球及3次助攻。淨係呢個數據，都夠資格踢正選啦。

熱刺近年都係靠哈利卡尼、孫興民爭取入球，難得加里夫巴利重拾勇態，領隊摩連奴應該多啲重用佢，一來唔好浪費今次租借合約，二來亦可以畀哈利卡尼、孫興民輪流休息，先至可以喺英超長途賽長玩長有。