出錢網上抹黑美斯　前巴塞會長被捕

上年因被指貪污及瀆職罪被捕嘅前巴塞隆拿會長巴度美奧，周一（1日）被西班牙警方再次拘捕，今次拘捕行動，主要係就巴度美奧聘用社交媒體公司，於網上發文抹黑包括美斯在內嘅巴塞球星一事作出調查，警方亦去過魯營球場嘅辦公室搜集更多證據，有指巴度美奧或在日內被正式起訴。

巴度美奧在任時衰嘢一大籮，除咗被指管理不當，上年2月更有西班牙傳媒踢爆，巴度美奧曾經用高於市價6倍嘅100萬歐元，聘用社交媒體監察公司I3 Ventures，專門負責抹黑巴度美奧嘅會長競選對手，以及部份反對自己嘅球員，當中就包括美斯、碧基等巨星，令彼此關係火上加油。

之後隨着疫情一發不可收拾，巴塞收入大減，有指由巴度美奧領導嘅高層，利用輿論壓力威逼一眾球星減薪，引發更多不滿情緒；後來夏天爆出發美斯離隊風波，巴度美奧堅持收取7億違約金，正式與美斯決裂，巴度美奧民望進一步下跌；直至去年10月，巴度美奧因捲入貪污及瀆職罪，遭到巴塞董事局成員彈劾，正式宣布辭職，結束6年任期。