專欄輪住嚟　請把握難得嘅機會

喺亞洲足協(AFC)周一(1日)公布「亞協盃」分組賽主辦權之前，網上已經見到一單未經證實嘅消息，就係AFC已經決定咗將新一屆亞冠盃東亞區分組賽嘅主辦權，交畀澳洲、新加坡、泰國同香港，身為足球圈一分子，梗係希望係堅啦！

不過好奇怪，如果香港足總同傑志攞到個主辦權，點解會冇聲冇氣？之前講過AFC會喺上個月22號公布各國同地區，申辦亞冠盃同亞協盃分組賽嘅結果，但到今日都未有料到，到底點解會咁呢？上網睇過好多唔同來源嘅消息，有啲講法係因為包括中超球隊在內，好多組嘅參賽席位都未定到，就算定咗都好大機會因為球隊解散或者其他原因而再有改變；加上有啲地區有幾隊有份踢分組賽，咁無理由你踢3組，3組個主辦權都畀晒你㗎嘛，所以一日未定得晒啲隊，根本好難定到晒啲主辦權誰屬。

其次就梗係關疫情事啦！由於全球疫情反覆，世界各地嘅出入境政策Keep住有變，出唔出到嚟、入唔入到去，亦都係令AFC喺去決定兩個賽事分組賽主辦權嗰陣，最頭痛嘅地方。不過，同其他申辦地區比較，香港都總算仲有嘢優勢，就係喺疫情肆虐下主辦過「國際騎師錦標賽」同「香港國際賽」，又人又馬嚟香港都得喇，仲要搞得鬼咁成功。重點唔係馬會同足總嘅分別，而係香港係有人同力去做好個「防護泡」，等同組對手嘅職球員、傳媒同球迷，可以安心咁嚟香港比賽、睇波同消費。之前都講過，兩個賽事總共5支外隊，保守估計每隊嚟40人，200人就要Book200間單人房，每間房平均租出10日，仲有要租旅遊巴呢！經濟效益實際有幾大唔識估，但喺今時今日嘅經濟環境，都應該算得上係大生意嚟。