祖記傷兵滿營　C朗孤掌難鳴

今晚意甲加開快車，祖雲達斯主場迎戰史柏斯亞。聯賽9連冠嘅祖記今季成績倒退，落後榜首國際米蘭10分，衞冕凍過水，加上佢哋近期傷兵滿營，C朗獨力難支，即使對手史柏斯亞實力較弱，恐怕亦難大勝。祖記近7場聯賽有6場總入球係2球或以下，寧願博2.5球入球細。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614周三凌晨3時45分直播）

祖雲達斯現時落後榜首國米10分及次席AC米蘭6分，雖然祖記踢少1場，但由於米蘭雙雄表現穩定，加上祖記經常「自爆」，恐怕難以反先。祖記近期表現確實令人失望，近3場聯賽只有1勝1和1負，計埋盃賽近5場亦僅獲1勝。佢哋今季23場聯賽獲46分，係球隊近10季同期最差成績。主帥派路始終係「教練新丁」，未必有辦法走出困局。

史柏斯亞死守博偷雞

祖雲達斯近期遇上傷兵潮，前鋒保羅戴巴拿、艾華路莫拉達、中場古達度、艾法美路，以及兩位後衞基亞連尼及邦路斯同告受傷。上場被維羅納逼和1比1之後，派路都吐苦水，話球隊唔夠兵源調動，搞到球員出現疲態，單靠C朗難免令人擔憂。

作客嘅史柏斯亞早前主場曾爆冷以2比0擊敗AC，呢支新升班球隊今場作客應該會以1分做目標，相信會屯重兵防守，以祖記近期頹勢，要入波並唔容易，就算贏到都係小勝格局居多，主Ｗ太熱冇肉食，博入球細更划算。