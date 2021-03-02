曼城鬥狼隊　哥帥諗計「慳水慳力」擸3分

今晚英超獨腳戲，1哥曼城主場迎戰狼隊。「藍月亮」連勝20場，弗到漏油勒都勒唔住，不過佢哋要4線作戰唔想消耗太大，踢法上經常點到即止，特別係初段入球唔多，面對一向保守到暈嘅狼隊，1.5球嘅半場細值得捧場。（Now 621周三凌晨4時直播）

曼城今季屢破紀錄，上仗以2比1擊敗韋斯咸，各項賽事豪取20連勝，繼續刷新英格蘭頂級聯賽球隊史上最長連勝紀錄。不過「藍月亮」依家聯賽、英聯盃、英足盃及歐聯均有爭標機會，因此喺頻密賽程中，領隊哥迪奧拿都要諗諗計點樣調配兵源，好彩佢哋人腳充俗，派邊個上陣都冇問題，而且除咗輪換之外，「藍月亮」繼續利用傳控打法，務求「慳水慳力」都可以擸晒3分，因此今季甚少大勝，就算初段領先亦特登拖慢節奏，令比賽入球偏少。單計聯賽主場，曼城近7場雖有5場上半場領先，但其中6仗半場開1球或以下，絕對有辦你睇，而且傷愈復出嘅阿古路明顯冇態，攻力難免打折扣。

狼隊穩守唔識入波

以葡萄牙球員為骨幹嘅狼隊曾經一度心雄進取，可惜結果未如理想，因此近期重拾穩守突擊踢法，戰績立即回穩，近7場聯賽取得3勝3和僅1敗，而且只失4球，其中對住攻力強勁嘅列斯聯、李斯特城同車路士，都能保持清白之身，防守穩陣番好多。不過自從箭頭魯爾占美尼斯受傷後，狼隊前線欠缺穩定嘅得分點，柏度尼圖及法比奧施華表現時好時壞，冬窗來投嘅韋利安荷西更未開齋，因此狼隊呢7場聯賽僅入6粒，當中6次半場開1球或以下，今次造訪曼城必定穩陣行先，中位數1.5球嘅半場細值得捧場。