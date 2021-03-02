球王嫂公開御夫秘技：我唔畀C朗換燈膽！

C朗拿度同女友喬治娜嘅戀情公開已有5年，兩人幾年來糖黐豆，組織美滿家庭，喬治娜近日接受訪問談到同C朗嘅生活點滴，呢位無敵女友公開御夫秘技，就係家務由佢一手包辦，從來唔畀C朗換燈膽！大家學嘢喇！

早前坊間流傳「天王嫂訓練班」，而喬治娜喺呢方面可以話係宗師級，由一個名店銷售員搖身一變成為C朗嘅女人，而且多年來出雙入對打風唔甩，期間誕下女兒，又幫C朗照顧另外3個兒子。

球王嫂接受訪問，公開第1秘技：就係煮得一手好菜，佢話「marido（西班牙語丈夫的意思）是一位超級父親，亦係我夢寐以求最好嘅丈夫，佢唔識煮飯，但經過一日訓練，佢需要一餐豐盛美食，家裡有厨帥，但有時我會親自下厨。」

御夫第2秘技，就係幫丈夫打理一齊家務事項：「家中燈膽必須由丈夫做嗎？我唔使佢做，我會好好打理家務，將所有事情解決，而且天花板太高喇，換燈膽太危險。」

第3秘技，就係投其所好，C朗係健身狂人，喬治娜就陪男友入健身房，一齊舉啞鈴：「C朗教我健身，指揮我同激激我，令我成為一個喜歡健身嘅女人。」