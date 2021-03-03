耶穌打救！曼城21連勝迎戰曼聯

周三(3日)凌晨英超，曼城主場以4比1大勝狼隊，各項賽事21連勝，包括連續19場英超未曾落後，追平阿仙奴1999年創下嘅英超最長不落後紀錄。曼城現時已經拋離踢少1場嘅第2位曼聯15分，只要下場英超「曼市打吡」擊敗紅魔鬼，曼城捧盃就十拿九穩。

曼城銳不可當，開波15分鐘就逼到狼隊後衞丹當斯卡擺烏龍，打開紀錄。臨完上半場，「藍月亮」中堅拿樸迪曾經將皮球送入網，但因為越位在先，被判無效。

曼城未能拉開紀錄之餘，更加喺下半場初段被狼隊扳平，當時摩天奴開出罰球，由高亞迪頂入成1比1。曼城之後圍攻狼隊，但腳風唔多順，包括史達寧射門中柱彈出。

直至80分鐘，曼城有「耶穌打救」，由綽號「耶穌仔」嘅加比爾捷西斯近門射成2比1。10分鐘後，馬列斯射入死角，加上補時階段，加比爾捷西斯再入1球，曼城贏夠4比1。

曼城各項賽事28場不敗，獲得25勝3和，其中近21場全勝，包括近19場英超未曾落後，同1998/99年球季嘅阿仙奴睇齊。曼城能否打破埋兵工廠嘅紀錄，就要睇下周一(8日)凌晨英超「曼市打吡」主場對曼聯。