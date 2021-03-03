祖記大勝　C朗連續12季聯賽入球「20+」

周三(3日)凌晨意甲，祖雲達斯終於掃走近期衰氣，主場以3比0大勝史柏斯亞，球星C朗射入1球，佢今季聯賽已經有20球進帳，喺射手榜領先第2位盧卡古2球。

與此同時，36歲嘅C朗已經連續12季喺歐洲5大聯賽入波達20球或以上，證明佢嘅水準並冇因為年齡增長而下滑。

祖雲達斯早前頻頻失利，包括歐聯16強首回合輸波，上場意甲作客被維羅納逼和1比1，今場返回主場立即翻生，開波9分鐘，費達歷高基艾沙曾經射入網，但被判越位，慘食詐胡。C朗有1次勁射中柱彈出，祖記上半場入唔到波。

換邊之後，祖雲達斯教練派路換入艾華路莫拉達，果然立竿見影，呢位西班牙前鋒上陣僅1分鐘就入波，打破自己79日聯賽入球荒。

祖記打破缺口之後，入波陸續有來，費達歷高基艾沙近門起腳，雖然被門將撲出，佢第一時補射入網。踢到89分鐘，祖雲達斯打反擊，由C朗射成3比0。

補時階段，史柏斯亞獲得12碼，但加拉賓洛夫主射，被祖記門將施捷斯尼救到。祖雲達斯取得聯賽主場6連勝，近4場聯賽主場不失球。

值得一提，祖記今季48個聯賽入球，有20球由C朗射入，比率達42%，佢唔止連續12季喺歐洲5大聯賽入波「20+」，如果加埋國際賽，更加連續13季入波達30球或以上，認真犀利。