辛祖一箭定江山　多蒙特入德國盃4強

周三(3日)凌晨德國盃8強，多蒙特雖然有射手艾寧夏蘭特錯失2次單刀機會，但憑另1位「00後」天才球員查頓辛祖下半場一箭定江山，作客以1比0擊敗慕遜加柏，率先打入4強。

慕遜加柏教練馬高路斯下季將會執教多蒙特，但今場對住「未來老闆」，並唔客氣，開波2分鐘，慕遜加柏就有馬古斯杜林起腳僅貼柱出界，多蒙特亦有馬高列奧斯勁射高出。

踢到36分鐘，多蒙特有1次入波黃金機會，艾寧夏蘭特突破越位單刀，但佢卻射斜出界。對手馬古斯杜林有1次入波，被吹越位食詐胡，上半場打和0比0。

換邊後，艾寧夏蘭特曾經勁射入網，但因為佢犯規先在，亦被判入球無效。當雙方陷入拉鋸局面嘅時候，66分鐘多蒙特透過一次簡單組織，由查頓辛祖射成1比0。

比賽末段，多蒙特原本有機會增添紀錄，但艾寧夏蘭特單刀起腳，被門將史比爾撲出。補時階段，多蒙特中場達侯特攞第2張黃牌被逐，幸好冇影響球隊晉級。