拒做高普的替身　杜曹要為自己正名

周五(5日)凌晨英超將上演「紅藍大戰」，利物浦主場對車路士，2位德國名帥高普同杜曹將正面交鋒。1月尾登陸英超成為車路士新帥嘅杜曹，以往曾經2次接替高普，分別執教緬恩斯同多蒙特，被網民揶揄係「高普的替身」，佢今次遇上「高普真身」，正好有機會可以擊敗對方，為自己正名，走出高普嘅影子。

現年47歲嘅杜曹第1份教波工作係擔任奧格斯堡B隊教練，2009年高普由緬恩斯轉投多蒙特，杜曹隨即接手執教緬恩斯。

無獨有偶，2015年高普離開多蒙特之後，同樣由杜曹頂替高普嘅位置。高普當年曾經率領多蒙特捧2次德甲冠軍及1次德國盃冠軍，但杜曹僅為多蒙特捧過1次德國盃，呢位「小高普」難免被「真高普」比下去，即使杜曹之後執教巴黎聖日耳門獲得不俗成績，亦無法同高普喺利物浦成就相提並論。

雙方依家終於有機會喺英超交鋒，杜曹毫不掩飾想超越高普嘅野心，佢早前話：「高普係1位出色領隊，但車路士都有偉大歷史，具備爭標能力，可以追番上來。」

事實上，車仔由杜曹執教下嘅9場比賽，取得6勝3和，只失2球，成績有目共睹。高普亦大讚杜曹係1位完美主帥，2人今場對碰，勢必擦出火花。