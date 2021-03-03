李斯特城「停電」　隨時放生般尼

星期三深夜英超快車，般尼主場對李斯特城。「狐狸」近期飽受傷兵困擾，想贏波絕對唔容易，李斯特城上仗1比3輸畀阿仙奴，中場哈維班尼斯膝頭重傷要做手術，連埋之前傷緊嘅占士麥迪臣，2大發電機好可能齊齊缺陣。

兩位主將今季聯賽合共交出17個入波同9次助攻，占美華迪得到嘅供應亦會大減，李斯特城入球能力好令人懷疑。

般尼鋒力疲弱，26場聯賽只入得18球，近5場主場賽事總入球都開2球或以下，今場入球細放心捧場。

名家：笛子波童

直播表

周三6:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周四1:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周四1:30am 德盃 艾遜 Vs 基爾

香港開電視77台、有線661、601台

周四2:00am 英超 般尼 Vs 李斯特城

Now621

周四2:00am 英超 錫菲聯 Vs 阿士東維拉

Now 622

周四3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 烏甸尼斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 克羅托內

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周四3:45am 德盃 RB萊比錫 Vs 禾夫斯堡

有線662、602台

周四4:15am 英超 水晶宮 Vs 曼聯

Now621