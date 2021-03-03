回歸即破百！亨特利：我要再踏入大劇院

退役9年的「桌球皇帝」亨特利，終於在直布羅陀公開賽上演復出第一擊，這位7屆世界冠軍表現不太差，轟出一cue破百，惟遇上超水準發揮的老友沙特，最終1比4落敗，首圈出局。

自2012年世界錦標賽後「掛Q」的亨特利，近年已心癢癢為復出舖路，球迷等待多時，這位已滿頭銀髮、長滿鬍子的球壇傳奇周二迎來9年來首場職業賽，第二局更出一cue107追成1比1，這是他生涯第776cue破百，但其好友沙特今仗發揮超強，最終再連掃三局，取得次圈資格。

52歲的亨特利今季獲得世界桌球巡迴賽的外咭出戰，除了他之外，「白旋風」韋德與前世界冠軍杜赫迪都同樣獲得外咭競逐今季賽事，賽後亨特利坦言：「在更衣室準備時的確有點緊張，但比賽起來都覺得輕鬆，今仗都算打得唔錯，沒有很大的錯漏，交出破百當然興奮，但無可否認對手的發揮很出色。」

重新踏入職業球壇，「亨哥」的目標是爭入世界賽資格，再次在克魯斯堡大劇院獻技，「我知道要爭取入圍並不容易，目前仍有一段距離，我要多加練習。」克魯斯堡可謂是亨特利在90年代的英雄地，他先後於90、92-96及99年在克魯斯堡捧走世界冠軍，7屆冠軍紀錄至今仍然未被打破。

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