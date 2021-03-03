今屆歐國盃點搞？英國首相：搬晒過嚟啦！

2020歐國盃去年因為疫情關係而推遲一年，英國首相約翰遜建議英國可以獨自承辦今屆賽事，因為有現成嘅球場，又有試過搞大賽嘅經驗，但能否成事都要等歐洲足協拍板。

歐洲足協計劃於4月7日敲定今夏歐國盃嘅賽事，由於歐洲各國抗疫嘅情況都唔同，能否按原定計劃喺12個國家城市舉辦歐國盃都存疑，而下月7日就係各國表決意願嘅最後限期。

不過，英國首相約翰遜似乎向歐洲足協派定心丸，佢話以英國辦大賽嘅豐富經驗及球場設施，可以獨自搞掂今屆賽事，而據《太陽報》嘅消息指歐洲足協對約翰遜嘅建議表示歡迎，並會作出考慮。至上周末英國已有2000萬人接種疫苗，而多項防疫措施亦陸逐解封，當中包括5月17日起嘅英超賽事可讓觀眾入場。歐國盃將於6月11日至7月11日舉行。

此外，約翰遜亦提出申辦2030年世界盃嘅建議，希望將世界頂級嘅足球賽事帶回英國，有意與愛爾蘭聯手爭辦：「我哋好想好想喺2030年將足球帶回家，我認為呢個係正確嘅地點，喺足球嘅家，亦喺適當嘅時候。」