落後2粒焗攻　巴塞發維吼實半場大

今晚西盃4強次回合生死戰，巴塞隆拿返主場再鬥西維爾。巴塞首回合輸緊兩粒，為爭冠必想盡快收復失地，一開波即搶攻，而且球王美斯專食西維爾呢道「私房菜」，加上每逢主場對西維爾例搶韁，1.5球嘅半場大有買趁早。（周四凌晨4時開賽）

巴塞於首回合輸0比2，連作客入球都攞唔到，意味住想晉級，今仗至少要淨勝2球先有價講，形勢惡劣要焗攻。

美斯專破西維爾大門

不過咁啱兩隊日前先喺聯賽碰頭，巴塞同樣係作客贏2比0，美斯喺呢場佢職業生涯第900場賽事，更入波兼助攻，查實西維爾係其中一隊美斯最鍾意嘅對手，連同上仗在內，呢位隊長過去40次對住西維爾，唔單止攻入38球，並且交出17個助攻，製造咗55個入波，絕對係美斯嘅「私房菜」。

隨住西維爾上仗輸畀巴塞，亦終止聯賽6連勝強勢，打擊信心，連同上周中歐聯16強首回合反輸畀多蒙特，狀態明顯有下滑迹象，近3仗失5粒，之前連勝嘅固若金湯防線亦蕩然無存，隨時畀美斯如入無人之境咁數胡。由於巴塞聯賽爭標機會一般，歐聯16強首回合對巴黎聖日耳門1比4，晉級機會渺茫，為免冇盃落袋，今仗力圖絕地反擊殺入決賽，預計一開波即撳住嚟攻，何況近6次主場對西維爾，有5次上半場開2球或以上，1.5球嘅半場大更值得捧場。

巴塞隆拿近6次主場對西維爾半場總入球統計

2球或以上 83.3%