3.8全明星賽！「咖哩仔」三分賽大戰布克

NBA全明星賽將於香港時間3月8日在鷹隊主場State Farm Arena 舉行，聯盟周三（3日）公布三分賽、技巧賽及入樽賽的參賽名單。其中星光熠熠的三分賽成為焦點，勇士射手史提芬居里將第7度出征，與「太陽之子」布克挑戰生涯第2冠。

「咖哩仔」史提芬居里今季平均得全隊最高的29.5分，更以164球三分高踞聯盟第1，這位2015年冠軍成為今屆三分賽大熱門，不過他將迎來各路挑戰。名單內還有2018年冠軍得主布克、前入樽賽冠軍拿芬及米切爾、塞爾特人雙星達頓和謝倫布朗，去年的冠軍布迪希特則未參加。NBA史上未曾有球員生涯能於入樽賽及三分賽兩個項目封王，不過25歲的拿芬今季三分命中率達到43.3%，更是參賽者之中最高，或能於今屆賽事創下歷史。

技巧賽名單有獨行俠的當錫、太陽的基斯保羅、拓荒者的哥雲頓、魔術的胡斯域、紐約人的蘭度和溜馬的沙邦尼斯，而去年冠軍艾迪巴約則沒有參賽。至於拓荒者的西蒙斯、紐約人的托賓及溜馬的史丹利則會出戰入樽賽。

受疫情影響，昔日的「全明星周末」將濃縮於一日完成，正賽前舉行三分賽和技巧賽，中場時段則上演入樽賽。東、西岸「票王」杜蘭特和勒邦占士成為正賽兩隊的隊長，雖然後者因傷缺席今屆賽事，不過他仍會以隊長身份在香港時間周五挑選球員入隊。

三分賽名單：

史提芬居里（勇士）

拿芬（公牛）

布克（太陽）

達頓（塞爾特人）

謝倫布朗（塞爾特人）

米切爾（爵士）

入樽賽名單：

西蒙斯（拓荒者）

托賓（紐約人）

史丹利（溜馬）

技巧賽名單：

當錫（獨行俠）

基斯保羅（太陽）

哥雲頓（拓荒者）

胡斯域（魔術）

蘭度（紐約人）

沙邦尼斯（溜馬）