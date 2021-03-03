水晶宮冇夏沙！惡客曼聯搶Ｗ保前４

今晚英超壓軸尾場，2哥曼聯作客鬥水晶宮。曼聯上場同車路士互交白卷，成功保住今季聯賽作客不敗之身，為保前4席位，今仗不容再失。而且佢哋聯賽造訪水晶宮例食住對手，加上主隊冇咗王牌韋費特沙夏，客Ｗ值捧。（Now 621周四凌晨4時15分直播）

曼聯季初曾喺主場倒灶1比3輸畀水晶宮，不過之後回復水準，至今26場聯賽得50分排緊第2位，未計周中賽事，現時以12分落後榜首曼城，雖然爭標機會唔大，但仍要力爭前4位置確保下屆歐聯入場券。曼聯上場聯賽作客車路士悶和0比0，整體發揮唔錯，期間球證更漏判一個12碼畀曼聯，失分有啲唔抵。佢哋今季13場聯賽作客，取得8勝5和未輸過，客場演出比主場更穩定，而且下場仲要作客曼城合演「曼市打吡」，一定想贏波壯聲威。

水晶宮上場聯賽同樣互交白卷，但對手只係尾3嘅富咸，不過你咪理，佢哋依家已甩開富咸10分，護級前途一片光明，隨時揀波踢。水晶宮踢得咁保守，主因係韋費特沙夏仲養緊傷，眾所周知水晶宮係一人球隊，冇咗沙夏戰鬥力大減，有統計顯示，呢位王牌缺陣22場賽事，水晶宮就輸咗18場，今仗呢位科特迪瓦箭頭繼續倦勤，難望反彈。

水晶宮遇強腳軟

雖然水晶宮首循環贏過紅魔，但今季鬥曼城、車路士均曾淨吞4蛋，面對利物浦更慘敗0比7，遇強即刻腳軟。翻查紀錄，曼聯近7次聯賽作客水晶宮，取得獲6勝1和佳績，其中近4次贏晒，今仗客Ｗ走唔甩。

■法達斯維

曼聯近4次聯賽作客水晶宮成績

勝

100%

水晶宮

31古亞達

2祖爾禾特 8高耶迪 24加利卡希爾 3雲安荷特

4米利禾積域 44查洛列迪禾特

10安祖斯唐辛 25伊比爾治伊斯 9佐敦阿休

20賓迪基

曼聯

1迪基亞

28雲比沙卡 3艾歷拜利 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

39麥湯米尼 31尼曼查馬迪

11格連活特 18般奴費南迪斯 10拉舒福特

9安東尼馬迪爾