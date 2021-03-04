曼聯前鋒霧戰迷失　連續3場悶和0比0

曼聯嘅英超冠軍夢愈行愈遠，周四(4日)凌晨作客「霧戰」水晶宮，全場只有1次中龍埋門下0比0打和，亦係「紅魔鬼」連續第3場比賽踢成0比0平手，依家落後榜首曼城14分之多。下周一(8日)凌晨曼市打吡戰前，領隊蘇斯克查表示球隊依家係為前4而戰，暗示已經喺爭標路上投降。

曼聯今場有卡雲尼傷愈復出擔正，配合般奴費南迪斯、拉舒福特同格連活特，鋒線精銳盡出，不過喺大霧之下表現相當一般，雖然曼聯佔有63%控球率，但入肉埋門久奉，換邊後球員演出更進一步下跌，如果唔係甸恩軒達臣尾段勇救雲安荷特射門，曼聯隨時連1分都拎唔到。

連同歐霸盃對皇家蘇斯達同上仗作客車路士，今場係曼聯連續第3場打和0比0，亦係曼聯今季英超第6場0比0，「悶和」次數係英超今季之冠，同時平咗「紅魔鬼」史上單季英超最多0比0紀錄(04/05球季、16/17球季)。今季聯賽仲有11場，曼聯大把機會「創紀錄」。

曼聯依家落後曼城14分，下場聯賽進行曼市打吡戰前，蘇斯克查就承認球隊已經唔係爭標份子，而係為前4位置而戰：「想向聯賽榜前面爬就要贏波，要贏波就要交出戰意、贏得攔截、做好傳送，但我哋今場就不斷交失波。曼聯每場波都係以贏為目標，但我哋知道依家嘅戰場係前4爭逐。」