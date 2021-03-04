碧基94分鐘救駕　巴塞戲劇性入西盃決賽

周四(4日)凌晨西班牙盃4強次回合，巴塞隆拿戲劇性反勝西維爾晉級，紀錄性第42次殺入西班牙盃決賽。巴塞隆拿今場一度陷於出局邊緣，全靠中堅碧基喺法定時間最後一刻絕殺，將比賽帶入加時同埋實現反勝劇本。

首回合輸0比2嘅巴塞隆拿，今場一開波就發動狂攻，奧士文尼迪比利12分鐘轟入靚波先開紀錄，不過面對西維爾嚴密布防一直未能再入波，73分鐘更加大意輸12碼，好在門將達史特根將奧甘波斯射門撲出。巴塞隆拿大難不死有後福，西維爾中場費蘭度法蘭斯高92分鐘兩黃一紅被逐，94分鐘靠碧基就接應基沙文傳中頭槌頂入，總比數追和2比2，令比賽進入加時。氣勢如虹嘅巴塞隆拿，加時5分鐘就由巴夫韋迪插水式頂入，神奇反勝3比2殺入決賽。巴塞隆拿決賽對手將會係利雲特或者畢爾包。

西班牙盃可以話係巴塞隆拿最鍾意嘅賽事之一，近13季佢哋10次殺入決賽，並且6次順利捧走冠軍，教練朗奴高文賽後亦表示：「我哋從來冇打算放棄西班牙盃，呢個係信念問題，球隊今場表現係無可挑剔。」巴塞隆拿3月7號進行會長選舉，今場3個候選人都有入場睇波。