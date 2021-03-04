港超聯　按次收費直播　傑志火併天水圍飛馬

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「中銀人壽香港超級聯賽」周四（4日）起一連4日有好戲，首日戲碼傑志對天水圍飛馬，晚上8時在旺角大球場上演。主隊上月在盃賽擊敗對手，最近丹恩奴域加入勢如虎添翼；客軍的「超援」狀態大勇，上仗旗開得勝後士氣大振，即使造訪「藍鳥」主場，也絕對有力周旋。 （on.cc東網周四晚上8時正直播）

傑志上仗2比1挫冠忠南區取聯賽首勝，惟代價是中堅朴俊炯領紅「坐波監」，球隊總監兼總教練朱志光表示，艾里奧康復進度良好，今仗或復出與羅拔圖扼守中路。他又透露新援謝家強現正逗留亞洲某國，稍後便回港隔離，有望月底報到。

主隊上月曾於「菁英盃」以3比1擊敗飛馬，該仗達施華曾射破「藍鳥」大門，這位巴西外援去仗再建兩功，狀態大勇。「朱Sir」指有留意他和山度士的表現，心目中已有對策，有信心箝制二人。

「黑山伊巴」丹恩奴域上仗後備披甲，朱志光稱此子與球隊磨合進度理想：「今場佢會落場踢，丹恩奴域嘅理念同我哋差唔多，都係用波，而且我哋節奏一向都唔會好急，對呢個年紀嘅球員就易啲適應。」另外蘇沙、畢頓傷愈復出，惟陳晉一、史雲斯頓有傷，今場避戰。

飛馬4位外援「齊章」

天水圍飛馬上役2比0贏標準流浪，陣中外援狀態火熱，隨着古安奴刑滿，4位外援有望「齊章」。主教練郭嘉諾透露，雖然山度士有傷，但因為今場頗為重要，會讓他「頂硬上」。前鋒孫銘謙今季9場全勤，惟仍未找到處子球，「嘉諾Sir」謂：「作為進攻球員，我要求佢多啲起腳，今場波我會畀佢踢番多啲，佢係球隊重要嘅球員，希望佢盡快搵到第一球。」

飛馬上次對傑志3球失波都是頭槌，郭嘉諾稱近期訓練已針對這方面改善，並會繼續穩守突擊的戰術。主隊最近有丹恩奴域加盟，去年專門撰寫韓職分析的「嘉諾Sir」坦言，熟悉這位前FC大邱射手：「佢係一位禁區射手，接應傳中、射門有質素。不過我睇佢始終係踢唔到90分鐘嘅球員，嚟到香港呢個濕熱嘅地方，相信佢好難咁快踢到全場，所以呢方面都有準備。」

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