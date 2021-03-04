意甲版紅魔鬼　AC米蘭又靠12碼搶分

曼聯近2季獲得12碼嘅次數冠絕英超，引嚟唔少球隊羨慕，查實意甲亦有一支「博12碼專家」AC米蘭，呢支聯賽「二哥」周四(4日)凌晨主場迎戰烏甸尼斯，去到補時7分鐘嘅最後一擊，靠12碼入波逼和對手1比1，呢球亦係AC米蘭今季意甲第16個12碼，比起第2多球隊高出一倍。

AC米蘭近期狀態下滑，聯賽榜已經畀同市死敵國際米蘭爬頭，今場迎戰烏甸尼斯本來不容有失，但球隊喺伊巴謙莫域缺陣下破關乏力，踢到68分鐘更被客隊嘅洛迪高比卡奧攻陷。落後嘅AC米蘭反撲力弱，眼見比賽即將完見，烏甸尼斯後防贊斯拿臣竟然喺完場前禁區內排球式手球「送禮」，AC米蘭由基斯爾操刀建功，喺97分鐘絕境追平。

呢球係AC米蘭今季意甲拎到嘅第16個12碼，比起第2多嘅薩斯索羅(8次)足足多一倍，連國際米蘭同祖雲達斯(各5次)等傳統豪門都望塵莫及。連同歐霸盃在內，基斯爾已經連續3場射入12碼，今季聯賽9次操刀射入8球，呢位科特迪瓦中場賽後表示：「12碼唔容易入，你操刀之前一定唔可以驚，否則一定會出事，我係無所畏懼，所以成日射入。」