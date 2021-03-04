紐卡素內亂！布魯士向球員動粗勢炒魷

捲入降班漩渦嘅英超球會紐卡素，日前爆出嚴重內亂。據英國《每日郵報》爆料，紐卡素領隊布魯士同中場馬特列治出現爭執，布魯士更被指喺訓練場向球員動粗，消息指陣中多數球員都企喺馬特列治嗰邊，布魯士盡失球員支持下將會被炒魷。

今次內亂嘅導火線係上場被狼隊逼和1比1，布魯士賽後受訪批評後備上陣嘅馬特列治，未有向球員傳達戰術指示。馬特列治得悉後非常憤怒，即刻打電話畀布魯士要求見面講清楚，但布魯士就話要等周二(2日)訓練先至傾，令馬特列治更加不滿。報道指訓練當日，布魯士派助教傳召馬特列治去辦公室見面，但馬特列治竟應唔會再見嗰個「懦夫」；布魯士知道後即時扯火，衝去訓練場大鬧馬特列治，期間仲有推撞動作。

據報布魯士質問馬特列治嘅對話中，講過：「你依家想點？向查尼(總監)告狀？」消息指布魯士一直懷疑有球員向查尼打小報告，證明紐卡素將帥不和已經早有伏線。《每日郵報》指紐卡素大部份球員都撐馬特列治，舒維爾上星期公開支持布魯士後，亦引起其他球員不滿；唔少球員都希望紐卡素可以炒布魯士，並提升新任助教格雷美鍾斯執教到季尾。經過今次訓練場衝突後，布魯士嘅帥位已經進入倒數階段。