國米弗爆搶半W　帕爾馬殘陣捱打

意甲快車今晚壓軸之戰，帕爾馬主場對國際米蘭，雙方實力相距懸殊，護級分子帕爾馬近16場比賽未贏過，加上主力射手謝雲奴受傷，更加難有反擊之力。反觀榜首國際米蘭聯賽5連勝，而且5場勝仗均上半場領先，火力強勁有力速食帕爾馬，推介半場客勝。

（myTV Gold 301、Now 638、有線662及602台周五凌晨3時45分直播）

帕爾馬對上一次贏波，已經要追溯到上年12月初，以2比1擊敗熱拿亞，自此之後一直未嘗勝果，各項賽事近16場只有6和10負，當中近6仗主場更只有1和5負，呢5場敗仗全部輸兩球或以上，兼且冇波入破唔到蛋，可見帕爾馬幾乎每場比賽都係捱打。屋漏偏逢連夜雨，佢哋嘅首席射手謝雲奴仍然養傷，另一位前鋒哥尼利斯亦受傷缺陣，冇態兼殘陣，今仗更加無力威脅「藍黑兵團」防線。

盧卡古「屈機」無可抵擋

國際米蘭緣盡今屆歐洲賽之後，依家目標清晰，可以全力爭奪意甲錦標；「藍黑兵團」果然愈戰愈勇，近7場聯賽取得6勝1和，包括擊敗兩支爭標勁敵祖雲達斯及AC米蘭。前鋒盧卡古踢到着晒火，近3場都有入波兼助攻，呢位比利時國腳身形高大，速度又快，往往可以憑一己之力衝散對手防線，既可以自己入波，亦能夠為隊友製造攻門機會，踢法非常「屈機」。佢同拍檔拿達路馬天尼斯今季聯賽已合共轟入31球，令對手防不勝防，以帕爾馬嘅脆弱防線更加無力招架。

除咗呢條夢幻鋒線之外，中場基斯甸艾歷臣亦已經融入國米，近期備受教練干地重用，呢位丹麥國腳明顯提升球隊創造力，令盧卡古、拿達路馬天尼斯獲得大量傳送供應，入波自然多。國際米蘭近5場聯賽贏晒，全部半場已領先，半場客勝好路。