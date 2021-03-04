21年來首度取消　聯盟照公布新秀賽名單

受到疫情影響，本屆NBA全明星周末濃縮成一日，全明星賽、技巧賽、三分賽及入樽賽均安排在3月8日舉行，至於新秀賽成為犧牲品，繼1999年後再度取消。不過，為表揚一眾後起之秀，聯盟周四（4日）依然公布新秀賽的入選名單，美國隊由「怪物狀元」錫安威廉臣領銜，世界隊則有日本「混血王子」八村壘。

美國隊及世界隊各由10名一、二年級生組成，其中美國隊最強戰力必屬塘鵝「怪物狀元」錫安威廉臣。20歲的他本季場均獲得25.6分7.2籃板3.4助攻，命中率高達61.4%，除了入選新秀賽，更成為繼高比拜仁、勒邦占士及「魔術手」莊遜後，NBA史上第4年輕征戰全明星賽的球員。此外，美國隊還有灰熊後衛莫蘭，此子與錫安威廉臣自出道起已是宿敵，頗有「瑜亮相爭」之感。另一矚目球員則是黃蜂「細波」拿美路，他被視為本季年度最佳新秀的熱門。

相對而言，世界隊略欠「星味」，巫師「混血王子」八村壘本季場均取得12.6分5.5籃板1.8助攻，表現較去季遜色。而被譽為「阿根廷刺客」真路比利傳人、金塊29歲的大齡新秀甘柏素亦有入選。

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