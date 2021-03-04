紅軍撼車仔　等睇德國領隊大鬥法

英超周中快車重頭戲壓軸上演，利物浦主場對車路士。兩名德國領隊大鬥法，「紅軍」主帥高普同「車仔」領隊杜曹同樣喜用傳控戰術，盡量希望以控制球賽節奏，減少對後防壓力，杜曹上任後9戰只失2球，「紅軍」近況麻麻，「埃及文明」啞火，近6場聯賽主場有5場開兩球或以下，今場高手過招，隨時一招了，未必多波入，推介2.5球入球細。（Now 621及611周五凌晨4時15分直播）

雖然高普同杜曹戰術都係傳控足球，但高普會加埋高位壓迫，以傳控足球搵進攻機會，但杜曹則啱啱相反，以傳控足球穩住節奏，強調嘅係穩定。

車路士改踢穩陣波

不過，杜曹以往對住高普往績麻麻，只得2勝3和9負，現時車路士喺佢重建之下，個勢唔錯，連盃賽在內上任9場獲6勝3和，最重要係防守穩固，9場只失過2球，杜曹想改變一面倒嘅往績，當然都係以最耍家嘅防守應對高普。

利物浦賽前有好消息，迪亞高祖達同法賓奴泰華利斯已經傷愈，前者因病今場仍然要缺陣，但係法賓奴復出絕對係及時雨，雖然佢本身都只係替工，但佢做「長期替工」表現唔錯，利物浦有望堵塞番後防漏洞。

不過「紅軍」近期成績差，最主要係「埃及文明」啞火，上場幾經辛苦先至喺下半場攻入包尾嘅錫菲聯兩粒贏波，入波仲要係靠居迪斯鍾斯同一個烏龍波，前面3個都仲係冇貨交，今場對住防守力更強嘅車路士，要入波更難，2.5球入球細玩得過。