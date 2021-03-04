港超聯　丹恩奴域起孖！傑志聯賽兩連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周四晚上演獨腳戲，於旺角大球場主場出擊的傑志，雖然比賽後段要10人應戰，但依然靠「黑山伊巴」丹恩奴域下半場後備入替，個人梅開二度，以2比0擊敗天水圍飛馬，取得聯賽兩連勝。

今場取勝一方就能暫時升上榜首，因此兩軍一開局就進入對攻狀態，尤其以主隊身分坐鎮旺角大球場的傑志，當然希望能取得佳績。2分鐘，安永佳禁區外起腳遠射未能威脅梁興傑。今場頻頻靠長傳反擊的天水圍飛馬，8分鐘，有上仗梅開二度的達施華殺入禁區，面對門將王振鵬射斜。32分鐘，艾里奧接應鄭展龍開出罰球衝頂，可惜頂斜。5分鐘後，安永佳左路傳中，埋伏禁區的唐建文撞射又未能命中目標。其後天水圍飛馬有幾次入肉攻勢，連番於右路發難後，有黎格爾的門前鏟射高出。1分鐘後，達施華趁傑志後場控球失誤形成突破，禁區頂附近起腳勁射，可惜僅僅貼柱而出，雙方半場前互無紀錄。

易邊後，雙方都作出換入調動，其中傑志在56分鐘換入丹恩奴域，可算是收到奇效。57分鐘，巴爾拿直線穿透飛馬防線，劉學銘奮力回追出腳解圍未果，卻造就剛剛上場的丹恩奴域，入楔鏟射得手，為「藍鳥」率先打開紀錄。取得領先優勢的傑志加強控球，81分鐘，後備入替的鞠盈智，禁區內扭過劉學銘窄位起腳，威脅不到梁興傑。其後比賽一度出現變數，82分鐘，唐建文踢跌下半場入替的孫銘謙，被球證出示紅牌直接驅逐離場。3分鐘後，達施華罰球操刀直射，但威脅不到王振鵬。比賽後段要打少一人的傑志，未有因此打亂陣腳，補時階段，蘇沙左路傳中，禁區內的丹恩奴域修正後起腳射門得手，最終為傑志鎖定2比0勝局，擊敗天水圍飛馬。

賽後天水圍飛馬主教練郭嘉諾，坦言對未能在今仗全取3分感到心有不甘：「我係睇到3分嘅；喺傑志身上攞3分係唔易，喺踢完半場，我係好有信心攞到呢3分，但係有好多失誤，同埋失嗰兩球波太容易。」本月24日，天水圍飛馬將再於聯賽與傑志碰頭，郭嘉諾坦言屆時希望能取得佳績，但同時對次圈對決的場地安排感不滿：「我相信元朗嘅球迷都好想喺元朗大球場對番傑志，奈何呢場會喺番旺角大球場踢，我就覺得好唔公平。」

至於傑志總監兼總教練朱志光，認為今仗比賽場地比較濕滑，令球隊在傳送方面出現不少失誤，他寄望球員要改善這方面的不足，以應付日後「亞冠盃」賽場更嚴峻的考驗。朱志光亦提到在朴俊烔停賽，以及羅拔圖比賽中傷出的情況下，傑志不少其他球員都要出任自己不熟悉的位置，但認為他們表現不俗，這點亦成為傑志最終能全取3分的關鍵。