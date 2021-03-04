港超聯　冠忠南區東方龍獅大駁火

「中銀人壽香港超級聯賽」周五晚上演獨腳戲，冠忠南區於旺角大球場挑戰東方龍獅。力爭復賽後首勝的冠忠南區，雖然上仗僅敗傑志，但球隊整體狀態明顯有提升；前列分子東方龍獅上仗失分，今場必定希望重回勝軌，搶分激鬥一觸即發。（周五晚上8時開賽）

正處於魔鬼賽程的冠忠南區，上場遭傑志罰球絕殺，主教練列文對於未能搶分感到可惜，並不忘檢討球隊表現：「我哋要從呢啲比賽中學習，尤其需要改善臨門一腳。」然而，東方龍獅及理文兩大強敵接踵而至，面對嚴峻考驗，列文選擇以期待的心情面對：「停咗兩個幾月，呢幾場波就係我哋想要踢嘅比賽，畀我哋機會去了解邊方面球隊需要改善，睇下究竟我哋同對手會唔會有距離。」

不過，列文承認與停擺前相比，南區仍未拾回最佳狀態，幸好由澳職中岸水手外借的新兵卡希爾，上仗攻入「處子球」，表現漸入佳境，列文對這位小將在過去兩仗的貢獻表示肯定，深信他能夠繼續幫助球隊。

東方龍獅上場僅1比1賽和愉園，不少復賽後未有出戰的球員，包括傷愈復出的馮慶燁，都得到上陣機會，球隊總監兼主教練李志堅亦慶幸陣中不少球員已經進入狀態。復賽初期，「堅Sir」多次強調希望球員能免於傷患，可惜目前基頓、利馬、梁振邦及鍾偉強都有傷在身，但李志堅表示球隊有足夠人腳應戰。

艾華頓坐完波監復出

兩隊今季兩次於「菁英盃」碰頭，都出現大比數戰果，場面娛樂性十足，「堅Sir」坦言每次與冠忠南區的對決，都是難打的比賽：「佢哋風格不嬲硬淨，我都好欣賞佢哋唔會輕易放棄嘅精神，都預期係一場激戰。」東方龍獅今場有艾華頓坐完「波監」，有望再度與辛祖及盧卡斯組成森巴「三叉戟」，火力絕對有保證。