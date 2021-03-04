國米拖欠轉會費　曼聯要馬天尼斯抵債

中超江蘇蘇寧因財困散班，同樣由蘇寧控股集團做大股東嘅意甲勁旅國際米蘭，亦傳出財困問題，意大利傳媒報道，國米向曼聯收購前鋒盧卡古嘅分期付款最近一期「斷供」，涉款430萬鎊，餘數仲有4300萬鎊(約4.65億港元)，不過曼聯亦好精明，表示願意接收拿達路馬天尼斯抵債！

蘇寧控股集團2016年入主國際米蘭，近年不斷擴軍，又搵嚟干地執教，今季有望奪得意甲冠軍，不過近期就傳出財困，中超冠軍江蘇蘇寧停運，已引起歐洲方面警覺，近日出現拖欠盧卡古轉會費事件，大家都對國米前景密切關注。

國米於2019年簽入盧卡古，轉會費7500萬鎊，過去兩季渣古變紅彗星，上陣82場入58球，交出球王級表現，當日嘅轉會費係以分期付款方式支付，兩年過去，尚餘4300萬鎊尾數未清。

意大利《羅馬體育報》報道，國米最新一期430萬鎊轉會費供款斷供，跟據協議，曼聯有權向國米提出一次過清繳4300萬鎊尾數，不過曼聯今次選擇要人唔要錢，佢哋要求國米以球員抵債，包括阿根廷鋒拿達路馬天尼斯及斯洛伐克後衞史堅尼亞。英國傳媒其後否定有關斷供報道，不過曼聯的確對國米財務問題感到憂慮。