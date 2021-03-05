迪基亞請假1個月　軒達臣乘機上位

曼聯門將迪基亞喺周四（4日）凌晨英超作客對水晶宮「突然」缺陣，改由今季回巢嘅甸恩軒達臣擔正，賽後主帥蘇斯克查承認迪基亞以「私人理由」請假，據報迪基亞係要照顧早前宣布懷孕嘅妻子，預計嚟緊周日晚對曼城嘅打吡戰及歐霸盃兩回合對AC米蘭都唔使預佢。

迪基亞去年11月喺個人IG宣布將為人父，雖然佢冇透露老婆Edurne Garcia Almagro預產期係幾時，但估計迪基亞今次以「私人理由」請假，好大可能就係迎接BB出世，由於呢個係迪基亞同老婆嘅首名愛情結晶品，有指迪基亞準備離隊一個月，專心照顧老婆及BB。如果曼聯「開綠燈」，代表迪基亞有機會缺席至少6場比賽，包括3場聯賽對曼城、韋斯咸及白禮頓，歐霸16強兩回合對AC米蘭，與及英足盃8強作客鬥李斯特城。

不過曼聯球迷又唔使太擔心，事關甸恩軒達臣對水晶宮臨危受命表現唔曳，臨完場仲救出雲安荷特嘅近射力保不失，話唔定可以趁呢個機會成功上位，搶走近年經常失準嘅迪基亞嗰1哥位。