利物浦創會128年首次聯賽主場5連敗

周五(5日)凌晨英超「紅藍大戰」，利物浦主場0比1不敵車路士，球會創立128年以來，首次遭遇聯賽主場5連敗，亦係英格蘭頂級聯賽史上第1支聯賽主場5連敗嘅衞冕球隊，堪稱世紀之恥。

利物浦開波初段曾經有1次入波良機，可惜安德魯羅拔臣勁射貼柱出界，車路士亦有迪姆華拿近門起腳，被門將艾利臣比加接實。踢到24分鐘，迪姆華拿單刀，擺脫出迎嘅門將艾利臣比加，射入空門，但球證睇完VAR之後吹越位，慘食詐胡。

臨完上半場，車路士終於打先開紀錄，美臣蒙特左路個人表演，帶入中間射遠柱入網，非常精彩。呢位22歲英格蘭國國腳今季5個英超入球，全部都係作客。

換邊後3分鐘，出現爭議性一幕，利物浦前鋒羅拔圖法明奴禁區內右路傳中，省中車路士中場尼高路簡迪手部，當時簡迪有舉手動作，但球證卻唔吹罰12碼。

利物浦領隊高普喺62分鐘就換走首席射手穆罕默德沙拿，呢位埃及國腳表情明顯不悅。利物浦未能扳平之餘，更幾乎再失1球，迪姆華拿禁區左邊窄角度起腳，被門將艾利臣比加擋出，最終車路士維持1比0勝果。