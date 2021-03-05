烏龍波+VAR幫手　熱刺驚險攞3分

周五(5日)凌晨英超「倫敦打吡」，熱刺作客以1比0擊敗富咸。熱刺今場有運行，先係靠對手擺烏龍，打開紀錄，其後富咸前鋒祖殊馬查入波，但VAR指有富咸球員犯手球在先，變食詐胡，連熱刺領隊摩連奴都承認判決有「解釋空間」。

熱刺球星加里夫巴利近期狀態大勇，今場又擔正，全場唯一入球就係由佢策動，呢位威爾斯國腳由後場長傳畀迪利阿里，後者再分波畀左路嘅孫興民，老孫傳中，富咸中堅艾達拉比奧約擺烏龍，撞入自己龍門。

踢到62分鐘出現爭議性一幕，熱刺中堅達雲臣山齊士喺禁區內想大腳解圍，省中富咸中場勒美拿手部彈落地，祖殊馬查把握機會射入。

不過，球證睇完VAR之後，指勒美拿犯手球在先，入球無效。其實當時勒美拿垂低隻手，並冇作動，但都被吹罰犯手球。

賽後富咸領隊柏加話：「真係好難接受，手球規則變化太大，睇番季初嘅手球規則非常唔同，每星期都出現犯手球導致嘅12碼，我哋傾緊點樣應付，傾緊防守時係咪一定要將雙手放背後。」

熱刺領隊摩連奴話：「我嘅觀點唔重要，都唔係由我判，球例畀咗球證解釋空間，我哋必須聽球證解釋，有時對你有利，有時對你不利。」