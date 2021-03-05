膺明星賽東岸後場票王　悲情英雄比爾奧

340萬張選票，在球迷、球員、媒體3項投票均名列第1，首度入選全明星賽正選，是對巫師「得分王」比爾奧遲來的肯定。從去季的遺珠，到本季東岸後場的票王，只待3月8日在全明星賽正式登場，他就能達成這個意義非凡的里程碑，並持續向着季後賽資格進發。

■文：許思彤

當巫師忍痛割愛，以約翰禾爾換取「大三元製造機」韋斯布克時，大概沒有想過，季初球隊會落得如斯田地。中鋒受傷報銷，射手持續低迷，防守依舊殘破，加上韋斯布克「水土不服」，得分創近10年新低，巫師一度跌到聯盟墊底。跟重返季後賽目標相比，徹底擺爛躋進樂透區，爭取狀元籤似乎更實際。

得分機器獨力難支

唯一讓巫師球迷感到安慰，同時愈發可惜的，是當家球星比爾奧的「飆分秀」。目前穩踞得分榜榜首的比爾奧，曾於1月對陣76人轟進生涯新高60分，並在其餘3場比賽取得「40+」，卻依然難求一勝。每當比賽進入「垃圾時間」，鏡頭總會拍到他坐在板櫈席，掩面搖頭，瀕臨絕望的神情。被問到會否沮喪時，他反問記者：「天空是藍色的嗎？」

有評論認為比爾奧「刷數據」，無法帶動隊友，但更多球迷替他感到不值，紛紛湧到巫師的社交媒體留言：「釋放比爾奧！」

正值27歲巔峰時期，場均貢獻32.9分、5.4個籃板及4.8次助攻，可想而知，比爾奧是交易市場的搶手貨。湖人、快艇、獨行俠都傳出有意羅致這台得分機器，只要高喊一聲「賣我」，季後賽席位，甚至夢寐以求的冠軍便近在咫尺，但比爾奧說，他愛華盛頓，他想再試試看。

一生一城，在NBA這個商業聯盟愈發罕見。現役球員中，只剩熱火老將夏士林、勇士「浪花兄弟」史堤芬居里和奇利湯臣，自出道起一直留守球隊超過10年。從昔日的探花、約翰禾爾身邊的副手，到現在的得分王，比爾奧轉眼已在巫師打拚9年，他曾這樣形容：「在一支球隊終老，對我來說意義堪比全世界。」當然，他也強調目標是贏球：「我相信巫師能贏，並吸引優秀的球員加盟，但我們必須證明自己。」

為巫師爭入季後賽

比爾奧和巫師能否開花結果，有待觀察，但他的堅毅得到了一個遲來的肯定——全明星賽正選。去季，比爾奧成為近35年來首個場均貢獻最少28分，卻無緣全明星賽的球員，讓他相當氣憤：「我有點生氣，懂籃球的人都知道我夠資格。」這季，他得到逾340萬票，力壓艾榮和占士夏登，榮登東岸後場票王，也是聯盟「唯三」在球迷、球員及媒體投票均名列第1的球員。首度入選全明星賽正選的他難掩喜色：「我想不出任何形容詞，這太震驚，太瘋狂了！我甚至不知道我去年有沒有100萬票。」

誠然，入選全明星賽對比爾奧來說，是最基本的尊重。若他保持這般「殺神級」的表現，甚至有望打進年度最佳陣容。但數據再狂，個人榮譽再多，若無法換來勝利，比爾奧充其量只會落得一個悲情英雄的名銜。作為球迷，還是更期待他與漸入佳境的巫師，能在下半季成功「逆襲」，給質疑者一記耳光。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！